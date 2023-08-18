ВСУ обстреляли село Петрова Гута Брянской области

Фото: ТАСС/группа ВК "Климово_32"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу село Петрова Гута Климовского района. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале.

По его информации, пострадавших нет. Частичные разрушения имеются у трех жилых домов. Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы города.

Ранее украинские военные обстреляли село Куршановичи Климовского района. Повреждения получили пять жилых домов, здания дома культуры и школы, информации о пострадавших не поступало.

До этого ВСУ атаковали населенный пункт Кирилловка Климовского района. В результате обстрела был поврежден один жилой дом, пострадавших не было.

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