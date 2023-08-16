ВСУ обстреляли село Куршановичи Брянской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу село Куршановичи Климовского района. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал. Повреждения получили пять жилых домов, здания дома культуры и школы. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Во вторник, 15 августа, российские военные совместно с УФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи пресекли попытку проникновения украинской ДРГ на территорию страны. Изначально сообщалось, что в результате обстрела погибло одно животное, повреждения получили производственные помещения и автомобиль.

Позднее стало известно о пострадавшем работнике местного сельхозпредприятия. Его доставили в районную больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

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