Система ПВО сбила над Белгородской областью БПЛА самолетного типа

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Белгородским районом беспилотник самолетного типа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа", – написал он.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы региона. Пострадавших и инфраструктурных разрушений, по предварительным данным, не выявлено.

До этого село Поповка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны украинской армии. После осмотра места происшествия выяснилось, что повреждения получили кровля частного дома, а также его фасад и забор. Пострадавших не было.



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