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11:08

Происшествия

Под обстрел ВСУ попало село Поповка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Поповка Краснояружского района Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших. Однако в результате произошедшего в частном домовладении пробита кровля, а также посечены фасад здания и забор.

Накануне российская система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к Шебекину. Упавшие фрагменты пробили кровлю гаража в одном частном домовладении, а также повредили легковушку.

До этого ВСУ обстреляли Новую Таволжанку Шебекинского городского округа Белгородской области. Три артиллерийских мины разорвались возле частного жилого дома, в котором шли восстановительные работы. В результате пострадали два человека – мужчина и женщина. Позже мужчина скончался.

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