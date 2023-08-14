Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского БПЛА в Белгороде

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Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского беспилотника 13 августа в Белгороде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главврача детской областной больницы Андрея Тулинова.

"Факт наличия девочки я подтверждаю, но по диагнозу не могу вам предоставить (информацию. – Прим. ред.)", – сказал он.

Он уточнил, что она находится в состоянии средней тяжести. В ближайшее время девочке проведут операцию.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, во время атаки ребенок гулял возле дома. Ее доставили в приемное отделение детской областной больницы. Он добавил, что у девочки инородное тело в проекции правого локтевого сустава и множественные резаные раны голени, предплечья и стопы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, атаковали жилой дом в Белгороде на улице Есенина беспилотниками вечером 13 августа. Здание получило повреждения вентилируемого фасада с 7-го по 13-й этажи.

Восстановление дома планировали начать в понедельник, 14 августа. При необходимости его жителей должны были разместить в больнице.

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