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15 августа, 22:33

Происшествия

Пострадавший при обстреле ВСУ житель Белгородской области скончался

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один из пострадавших при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны украинской армии скончался в медучреждении. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, в результате обстрела местный житель получил множественные переломы ребер, слепые осколочные ранения грудной клетки. Все это привело к обширной кровопотере.

Как сообщалось ранее, три артиллерийские мины, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ), взорвались около частного жилого дома, где велись работы по его восстановлению. Второй пострадавшей при обстреле стала женщина. Ее состояние при госпитализации оценивали как удовлетворительное.

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