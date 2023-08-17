09:55Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
Фото: министерство обороны Российской Федерации
Украинская сторона попыталась атаковать объекты РФ с помощью беспилотника, его ликвидировали российские средства ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня около 09:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – поделились в ведомстве.
Вместе с этим в министерстве уточнили, что в результате инцидента пострадавших и разрушений не выявили.
Накануне украинская армия обстреляла село Поповка Краснояружского района Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, однако в частном домовладении пробита кровля, а также посечены фасад здания и забор.
До этого российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекину. Ее фрагменты пробили кровлю гаража в одном частном домовладении, а также повредили машину.
Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью
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