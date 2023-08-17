Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Украинская сторона попыталась атаковать объекты РФ с помощью беспилотника, его ликвидировали российские средства ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 09:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – поделились в ведомстве.

Вместе с этим в министерстве уточнили, что в результате инцидента пострадавших и разрушений не выявили.

Накануне украинская армия обстреляла село Поповка Краснояружского района Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, однако в частном домовладении пробита кровля, а также посечены фасад здания и забор.

До этого российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекину. Ее фрагменты пробили кровлю гаража в одном частном домовладении, а также повредили машину.

Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью