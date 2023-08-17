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17 августа, 22:33

Происшествия

Мирная жительница Донецка пострадала при обстреле ВСУ

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Мирная жительница Донецка получила травмы при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Под обстрел украинской армии попала жительница Куйбышевского района. Инцидент произошел около дома № 86 по улице Правовой.

"Ранена женщина 1966 года рождения", – говорится в сообщении.

До этого украинские войска выпустили 20 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку. Под обстрел попали Петровский, Куйбышевский, Кировский и Киевский районы города. В результате инцидента погиб один мирный житель.

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