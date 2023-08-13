Украинская армия разрушила штаб гуманитарной помощи в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Администрация Алешкинского муниципального округа"

Бойцы украинской армии крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации муниципального округа.

Там рассказали, что в результате атаки пострадавших не выявили.

В администрации добавили, что это не первый раз, когда штаб попадал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Так, 3 июля мощный взрыв прогремел в метре от здания, где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода.

Ранее сообщалось, что украинская армия за пять минут выпустила семь кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку. Затем за три минуты, с 19:13 по 19:16, ВСУ выпустили еще шесть кассетных снарядов по районам Донецка.