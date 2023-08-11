СК предъявил заочное обвинение командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко

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Следственный комитет Российской Федерации предъявил заочное обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергею Попко. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

"Председатель СК России (Александр Бастрыкин. – Прим. ред.) провел совещание в Херсонской области. Глава ведомства заслушал доклады о результатах расследования и рассмотрения в суде уголовных дел о преступлениях киевского режима", – отметили в ведомстве.

Следствие предъявило обвинение за совершение обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик в период с марта 2016 года по август 2019 года. Сейчас Попко занимает пост главы Киевской городской военной администрации. В результате его преступной деятельности были ранены и погибли более 180 человек, а также разрушены или частично повреждены больше 370 объектов инфраструктуры Донбасса.

Бастрыкину в ходе совещания доложили, что от украинских пленных во время допроса были получены данные о поставках иностранного вооружения киевскому режиму и другим воинским формированиям.

Следствие добавило, что оружие Украине поставляется с 2014 года. До начала специальной военной операции РФ оружие и боеприпасы Украиной были получены от 20 стран, из которых 16 являются членами НАТО.

После начала СВО специалисты выявили значительный рост объема поставок и увеличение числа стран-поставщиков. Кроме того, теперь Украина получает вооружение с более высокими поражающими свойствами и большим радиусом действия, например противотанковые и переносные ЗРК, артиллерийские установки, гаубицы, РСЗО, бронированные машины, танки, вертолеты, БПЛА, подводные и надводные дроны.

По данным СК, в настоящее время поисковые отряды ведут свою работу, также специалисты опознают тела мирных граждан. Уже установлены личности более 250 человек.

В этом году в Судебно-экспертном центре СК назначено порядка 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз. Помимо этого, более 700 подобных работ уже завершено. Согласно заключениям, стоимость восстановления разрушенных объектов составляет около 1,5 миллиарда рублей.

В середине июля СК РФ предъявил заочные обвинения украинскому экс-министру обороны Андрею Загороднюку и начальнику объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Игорю Танцюре. Кроме того, было предъявлено обвинение бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александру Краснооку.

До этого СК заочно предъявил Грицаку обвинение в обстрелах ДНР и ЛНР в 2014–2016 годах. По данным ведомства, он выступал руководителем так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. Следствие утверждает, что действия Грицака привели к гибели 190 человек и ранениям 380 граждан.