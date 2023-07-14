СК предъявил заочные обвинения экс-главе МО Украины и главе оперштаба ВСУ

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Российский Следственный комитет предъявил заочные обвинения украинскому экс-министру обороны Андрею Загороднюку и начальнику объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Игорю Танцюре. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин в Мариуполе заслушал доклад о расследовании преступлений украинской стороны.

"Заочно предъявлено обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку, бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил – начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре, бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александру Краснооку", – говорится в сообщении.

В начале июля стало известно, что МВД РФ объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака. Также в базу розыска включили экс-первого заместителя руководителя СБУ Виталия Маликова.

До этого СК заочно предъявил Грицаку обвинение в обстрелах ДНР и ЛНР в 2014–2016 годах. По данным ведомства, он выступал руководителем так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. Следствие утверждает, что действия Грицака привели к гибели 190 человек и ранениям 380 граждан.