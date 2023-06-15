Воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание – СМИ

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Финский наемник погиб на Украине и оставил перед смертью загадочное послание. Об этом пишет обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.

Наемник погиб в минувшие выходные 10–11 июня. Все время нахождения на Украине он поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle.

"Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала", – указано в сообщении финского бойца, которое он передал незадолго до своей гибели.

По словам обозревателя, наемник рассказывал, что в ВСУ не хватает профессионализма. Он также сообщал, что тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой "очень быстро потеряет голову".

Финскому наемнику было менее 30 лет.

Ранее сообщалось, что группа наемников в рядах ВСУ, входящая в состав "Кавказского легиона", захватила два квартала дорогостоящих особняков в престижном районе Херсона. Захваченные дома принадлежали жителям Запорожской области, которых наемники посчитали "пророссийски настроенными".

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