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Группа наемников в рядах ВСУ, входящая в состав "Кавказского легиона", захватила два квартала дорогостоящих особняков в престижном районе Херсона. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник российских силовых структур, ссылаясь на источники в украинской армии.

Согласно данным на 30 мая, группа наемников обосновалась в частном двухэтажном доме по адресу 4-я улица Веревчина, дом 23а. Там, по словам собеседника агентства, проживали грузинские наемники, в том числе командир "Кавказского легиона" Ладо Гамсахурдия.

Кроме того, боевики "Кавказского легиона" также захватили частные домовладения между 4-й, 5-й улицами Веревчина и улицей Людвика Заменгофа, и дома по адресам улица Гагарина, дома 117, 115, 125, 127, рассказал сотрудник силовых структур.

По словам собеседника агентства, захваченные дома принадлежали жителям Запорожской области, которых наемники посчитали "пророссийски настроенными".

Ранее Следственный комитет РФ оценил число наемников, принимающих участие в конфликте на стороне Украины. По данным ведомства, против российской армии в боевых действиях принимают участие больше 2 тысяч наемников из 71 страны.

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