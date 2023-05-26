СК сообщил, что против РФ на Украине воюют более 2 тыс наемников

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В зоне СВО против российской армии в боевых действиях принимают участие больше 2 тысяч наемников из 71 страны. Об этом Следственный комитет РФ сообщил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что 234 из них – граждане США, 366 – Грузии, 185 – из Сирии, 233 – из Великобритании, 70 приехали из Канады и других стран.

Ранее хакеры из группировок RaHDit и Zаря опубликовали данные об иностранных боевиках, воюющих в составе подразделений "Грузинский иностранный легион", "Птахи Мадяра", "Легион Нормандия" и "Полк Калиновского". Отмечается, что данные были получены после взлома сетей совета министров Польши.

8 мая российский бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми авиабомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка в Харьковской области. Также группа специального назначения ВС РФ уничтожила боевую машину ЗРК "Оса", при помощи беспилотника-камикадзе "Ланцет".