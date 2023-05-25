Хакеры из RaHDit и Zаря опубликовали данные иностранных боевиков ВСУ

Фото: depositphotos/REDPIXEL

Хакерские группировки RaHDit и Zаря опубликовали данные об иностранных боевиках, воюющих в составе подразделений "Грузинский иностранный легион", "Полк Калиновского", "Птахи Мадяра" и "Легион Нормандия". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "НемеZида".

Отмечается, что данные о наемниках были получены после взлома сетей совета министров Польши.

Среди членов "Грузинского иностранного легиона", в частности, фигурируют имена военного инструктора формирования Кахи Басилии и командира артиллерийской группы Михаила Камхадзе. Как следует из опубликованных данных, Басилия занимался подготовкой военнослужащих украинской теробороны и добровольцев.

Также в приведенном списке числится имя основателя подразделения операторов дронов "Птахи Мадяра" Роберта Мадьяра Бровди. Он участвовал в боевых действиях в районе Ирпеня, Бучи и Бородянки, а затем вместе с подразделением был переброшен на херсонское направление.

Кроме того, были опубликованы данные 175 граждан Белоруссии, воюющих в составе "Полка Калиновского", "Птах Мадяра" и "Легиона Нормандия".

Хакеры в том числе приводят данные на Александра Руткевича, который в 2020 году участвовал в массовых беспорядках в Белоруссии, а в 2021 году был задержан КГБ. Ему удалось сбежать на Украину, где он вступил в полк "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Позднее Руткевич перешел в "Полк Калиновского", сформированный из белорусских наемников.

Также на портале выложили информацию о другом белорусском наемнике – Николае Сибирском. Он в течение 20 лет жил в Германии, являлся одним из руководителей созданного на Украине "Полка Погоня", состоявшего из граждан Белоруссии. Боевик пять лет воевал на территории Украины.

Ранее бывший заместитель главы Минобороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что республика планирует вооруженный переворот в Белоруссии. По его словам, для этого планируется задействовать граждан Белоруссии, которые участвуют в боях на стороне ВСУ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил, что страна готова к мятежу, о котором упомянул Скшипчак. В Минске поименно знают всех, кто готовит вторжение, и их местоположение, подчеркнул белорусский лидер.