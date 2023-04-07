Офицер разведки США призвал западных наемников покинуть Украину

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Западным наемникам, участвующим в боевых действиях на стороне Украины, необходимо покинуть страну, иначе они погибнут. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Возвращайтесь домой. Иначе вы умрете. Говорю прямо: погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы. Ситуация для всех вас становится только хуже, так что возвращайтесь. Сделайте одолжение, потому что вам не одержать победу в этом конфликте", – заявил он в опубликованном на YouTube-канале Judging Freedom интервью.

Риттер пояснил, что предположения о бездействии РФ являются ошибочными. Об этом свидетельствуют потери украинской армии и техники. Вместе с тем бывший офицер напомнил об успехе РФ в Сирии, когда военнослужащие противостояли террористам и освободили захваченные ими территории.

Ранее Риттер сообщил, что после победы РФ в спецоперации на Украине США намерены увеличить бюджет на оборону страны. По его мнению, власти США готовы разрушить экономику страны ради восстановления статуса армии. Глава Пентагона Ллойд Остин уже запросил на военное оборудование 300 миллиардов долларов.

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