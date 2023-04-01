Экс-разведчик США сообщил о планах Пентагона увеличить бюджет армии после победы России

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Вашингтон планирует увеличить военные расходы своей армии после победы РФ в спецоперации. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom сообщил офицер американской разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

Он отметил, что глава комитета начальников штабов армии США Марк Милли видит перспективу победы России в конфликте на Украине.

"Председатель объединенного комитета начальников штабов говорит, что когда Россия победит, мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться", – подчеркнул военный.

По словам Риттера, глава Пентагона Ллойд Остин уже обратился к конгрессу и попросил восполнить боевое оборудование на 300 миллиардов долларов. Он добавил, что американские власти уничтожат экономику страны ради восстановления статуса армии.

Ранее Марк Милли заявил, что Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своей военной цели, вытеснив российские войска и заняв утраченные территории. Он добавил, что подобного рода задачи представляются крайне сложными для украинских войск.

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