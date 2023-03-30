Экс-разведчик США предрек Украине поражение в конфликте с Россией

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Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает неизбежным поражение Украины в конфликте с Россией. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.

"Украинские войска буквально ничего не смогут сделать, чтобы помешать России их уничтожить", – сказал Риттер.

Он также отметил, что, по его мнению, США упадут лицом в грязь, если Киев не сможет одержать победу.

Ранее Риттер заявил, что Вашингтон заинтересован в конфликте между Россией и Украиной, именно поэтому Белый дом не принимает никаких вариантов мирного урегулирования, в том числе и предложенный КНР.

Между тем накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы, чтобы мир на Украине установился как можно быстрее. В связи с этим он предложил возобновить формат стамбульских переговоров.

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