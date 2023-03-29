Эрдоган заявил о желании Турции организовать переговоры России и Украины

Фото: kremlin.ru

Турция заинтересована в скорейшем установленим мира на Украине и хотела бы организовать для этого переговоры. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров президентом Венгрии Каталин Новак.

"Мы хотим как можно скорее установить мир между Украиной и Россией за столом переговоров и прекратить войну", – цитирует его ТАСС.

Турецкий лидер напомнил о стамбульской площадке, на базе которой в первые месяцы СВО прошло несколько раундов переговоров между Москвой и Киевом, и предложил возобновить этот формат.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара поддержит мирную инициативу КНР по Украине, если она сформирует фундамент для переговоров. Он отметил, что в Турции считают переговоры, пусть и долгие, более хорошим вариантом, чем конфликт.



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