РФ уже год не получала предложений по урегулированию украинского конфликта – Лавров

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Российская сторона с марта 2022 года не получала серьезных предложений по теме урегулирования конфликта на Украине. Об этом во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) заявил руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

"Адресовать России призывы к переговорам, от которых мы никогда не отказывались, если они серьезные, – это некорректно", – цитирует дипломата ТАСС.

Он также подчеркнул, что российская сторона не отказывается от серьезных предложений переговоров по Украине. При этом министр указал на тот факт, что не помнит, когда хоть кто-то призывал Киев к диалогу.

Ранее стало известно, что Лавров впервые после начала российской спецоперации на Украине встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Они посетили заседание совета руководителей министерств иностранных дел "Большой двадцатки" в Дели.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших после сильных землетрясений в Турции и Сирии.

Встреча G20 будет проходить на протяжении двух дней. На мероприятии присутствуют в том числе специально приглашенные Индией министры и международные организации.



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