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Американская активистка прервала выступление государственного секретаря США Энтони Блинкена в сенате и призвала его к проведению мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Активистка обвинила главу Госдепа в том, что тот не желает переговоров с Россией и не исполняет полномочия, доверенные ему американским народом. Она упрекнула Блинкена в том, что тот "должен быть дипломатом" и прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса.

"Если вам не нравятся предложения Китая, где ваши предложения о мире?", – заявила активистка главе Госдепа.

Она также призвала немедленно прекратить прокси-войну против России, которая "может привести США к мировому конфликту".

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что будет неприемлемо, если председатель КНР Си Цзиньпин начнет призывать к миру на Украине в рамках своего визита в Россию. По словам Кирби, прекращение огня даст России время, чтобы еще больше нарастить силу и подготовить новых бойцов к наступлению.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что многие пункты плана КНР по мирному урегулированию ситуации на Украине можно взять за основу. Он подчеркнул, что это будет возможно только тогда, когда к мирному урегулированию будут готовы на Западе и в Киеве.

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