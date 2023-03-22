Американский активист заявил, что визит Путина в Мариуполь подтверждает успехи России

Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь в очередной раз подтверждает, как сильно страны Запада ошибаются в оценках ситуации на Украине. Об этом общественный деятель США Мэтт Крауч написал в своем Twitter.

"Россия проигрывает настолько крупно, что Путин буквально гуляет по Мариуполю, который когда-то контролировал Киев", – сыронизировал Крауч.

Он заявил, что западные СМИ пытаются показать гражданам США, что Россия потеряла контроль над конфликтом, а Украине "осталось совсем немного до победы".

По мнению Крауча, после поездки президента России в Мариуполь в этот нарратив "поверит только идиот".

Российский президент совершил рабочую поездку в Мариуполь 19 марта, в ходе которой он пообщался с жителями в микрорайоне Невский. Глава России осмотрел береговую линию города в районе яхт-клуба и узнал о ходе строительных и восстановительных работ в Мариуполе и его окрестностях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что передвижения Путина по Мариуполю были спонтанными, их не планировали. Он также подчеркнул, что российский лидер самостоятельно управлял автомобилем.

Президент РФ Владимир Путин побывал в Мариуполе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!