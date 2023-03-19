Фото: kremlin.ru

Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Это первая поездка президента РФ в Донбасс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Во время поездки вице-премьер Марат Хуснуллин доложил Путину о ходе строительных и восстановительных работ в городе и его окрестностях, в частности, о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов.

В микрорайоне Невский российский лидер пообщался с жителями Мариуполя. Кроме того, Путин осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба и памятные места города, в частности, здание театра.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Крым в девятую годовщину воссоединения полуострова с Российской Федерацией. Президенту РФ показали школу искусств и детский центр "Корсунь" в Севастополе.

До этого российский лидер поздравил жителей Крыма и всех россиян с наступающим днем воссоединения полуострова с Россией. По словам президента, это событие является историческим выбором.

Путин прибыл в Севастополь за рулем

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!