Путин назвал воссоединение Крыма с Россией историческим выбором

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя поздравил жителей полуострова и всех граждан РФ с наступающим днем воссоединения Крыма с Россией. Президент назвал это событие историческим выбором.

По словам главы государства, 9 лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой окончательный исторический выбор – навсегда стать частью большой страны.

В ходе собрания российский лидер подчеркнул необходимость идти навстречу инвесторам, желающим осуществлять деятельность в Крыму и Севастополе. Для этого следует реагировать на их просьбы и предложения.

Путин отметил, что инвесторы продолжают работать в достаточно сложных условиях внешних ограничений. В связи с этим с ними необходимо быть в прямом контакте.

Президент также выразил уверенность в том, что властям следует работать слаженно, четко, а именно – для народа. В качестве примера Путин привел результаты развития полуострова.

"Уважаемые коллеги, эти 9 лет и особенно прошлый год показали, что вместе мы способны преодолевать любые трудности, добиваться действительно значимых, больших результатов, идти к поставленным целям", – цитирует Путина ТАСС.

Глава государства провел совещание по теме развития Крыма и Севастополя в режиме видеоконференции. Еще одно подобное мероприятие состоится в субботу, 18 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

14 марта представитель Кремля рассказал, что в день годовщины воссоединения Крыма с Россией у Путина в расписании будет несколько мероприятий. Они ознаменуют эту важную дату, поделился Песков.

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