После возвращения Крыма планы Запада по борьбе с РФ стали очевидны – Медведев

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Западные страны давно противостояли России, которая не собиралась жертвовать своим суверенитетом, а после воссоединения с Крымом стало очевидно, что Запад планирует обнулить все результаты развития РФ за последнее время. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"После вхождения Крыма в состав РФ было очевидно, что они все нацелены на то, чтобы в максимальной степени нам противостоять, бороться с нами, пытаться обнулить все наши результаты развития за последние годы", – приводит слова Медведева ТАСС.

Он подчеркнул, что в настоящее время России важно сохранить страну и своих людей, в том числе на присоединенных территориях.

"Это не пафос, не какие-то громкие слова. Наша задача – сохранить страну и сохранить наших людей, в том числе тех людей, которые снова стали гражданами РФ", – сказал Медведев.

Зампред Совбеза России добавил, что это важно для будущего государства.

Ранее Медведев заявил, что США и их партнеры не считаются с позицией и волеизъявлением суверенных государств. По его словам, подобное поведение Вашингтона и дружественных ему государств является "тупиковой линией", которая приведет к потере традиционных ценностей и ухудшению экономической ситуации.

Зампред Совбеза напомнил, что Россия сталкивается с "колоссальным санкционным давлением коллективного Запада". Следствием этого становятся гуманитарные угрозы – голод, энергокризис и иные проблемы, которые в обращении названы "искусственными".

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