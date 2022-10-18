Медведев ожидает, что санкции против РФ сохранятся на "неопределенное время"

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Санкции и технологическая блокада России могут сохраниться "на неопределенное время", считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

На заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций он перечислил меры, необходимые для улучшения подготовки специалистов в биологической сфере.

По словам Медведева, их необходимо принять, чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов даже в условиях санкционных режимов и технологической блокады, которая есть сегодня и, скорее всего, сохранится.

Ранее Медведев назвал бессмысленными новые ограничения против России. Он сравнил ограничения Евросоюза с девятью кругами ада, сообщив, что сейчас организация "пошла на восьмой".

По словам замглавы Совбеза, новые ограничения ЕС не только пустое, но и дорогостоящее дело. Он заявил, что Россия привыкла к жизни в условиях ограничений и научилась к ним адаптироваться. Медведев подчеркнул, что экономика РФ демонстрирует "приличную жизнеспособность".

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