Евросоюз опубликовал восьмой пакет санкций против РФ

Фото: ТАСС/Wiktor Dabkowski/Zuma

Европейский союз ввел санкции против 30 физических и 7 юридических лиц из России. В частности, в список попали певец Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

Из документа, опубликованного на сайте официального журнала ЕС, следует, что новый пакет ограничительных мер также распространяется на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову, певицу Юлию Чичерину, философа и идеолога "Русского мира" Александра Дугина, председателя кабмина ДНР Виталия Хоценко и главу правительства Херсонской области Сергея Елисеева, а также президента концерна "Калашников" Алана Лушникова. Санкции ввели и в отношении двух замов министра обороны РФ – Руслана Цаликова и Юнус-Бека Евкурова.

Что касается санкций против российских юридических лиц, то в соответствующий список попал непосредственно Центризбирком РФ, а также акционерное общество "Гознак", авиастроительная корпорация "Иркут", машиностроительный завод "Авангард", машиностроительное конструкторское бюро "Факел" и Завод имени Дегтярева.

Кроме того, новым пакетом санкций вводится запрет на предоставление услуг по криптокошелькам для граждан России и лицам-резидентам РФ. В числе других мер – решение об исключениях из режима ограничений на российскую нефть: они будут предоставляться странам – членам ЕС, если этого требует обеспечение их энергетической безопасности.

Ранее СМИ писали, что Евросоюз якобы хочет исключить из санкций в отношении России услуги лоцманов. Предполагается, что это позволит судовладельцам нанимать лоцманов-специалистов, которые смогут проводить суда через проливы, в частности в Дании, которые используются для транспортировки сырой нефти из России.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций

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