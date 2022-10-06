Миллиардер Дерипаска считает, что мировой кризис завершится через 2,5–3 года

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предположил, что мировой кризис завершится через 2,5–3 года. Такое мнение миллиардер высказал в своем телеграм-канале.

"Просто какой-то запредельный уровень вранья и провокаций по всему миру в эти дни. Фальсифицируются уголовные дела, а правоохранительные и судебные органы по всему миру стали послушными орудиями в руках политиков, как будто позабывших о праве и честном правосудии", – прокомментировал обстановку в мире бизнесмен.

После завершения кризиса, отметил Дерипаска, произойдет пересмотр международного права. Подобные действия обяжут все без исключения страны следовать новым нормам.

Кроме того, по словам миллиардера, тогда же должна произойти полная деполитизация системы ООН и международных судебных институтов. Чтобы достичь указанного события, их штаб-квартиры должны постоянно перемещаться, сообщил Дерипаска.

Ранее США предъявили Дерипаске обвинения из-за нарушений санкций, которые были введены в отношении бизнесмена в 2018 году. По данным материалов обвинения, Дерипаска нанимал для обеспечения средств, товаров и услуг третьих лиц.

До этого бизнесмен обратился в суд на американское министерство финансов с требованием отменить введенные против него санкции. Свое требование Дерипаска объяснил тем, что из-за установленных санкций его состояние понесло убытки в размере 7,5 миллиарда долларов.

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