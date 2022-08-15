Дерипаска подал в суд на Тинькова и Meta

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд в Краснодарском крае о защите чести, достоинства, деловой репутации к Олегу Тинькову и Meta Platforms Inc (признана экстремисткой и запрещена в РФ), сообщает РИА Новости.

Предприниматель просит взыскать два миллиарда рублей с Тинькова за пост в Instagram (соцсеть признана экстремисткой и запрещена в РФ).

"Я бы не хотел цитировать содержание поста, но в нем речь идет о том, что Дерипаска чуть ли не присвоил всю экономику России", – заявил адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Судебное заседание назначено на 16 августа.

Тверской суд Москвы запретил деятельность Meta на территории России 21 марта. Поводом к этому послужило решение компании разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.

Ранее Дерипаска прокомментировал экономическую ситуацию в России, отметив, что будущие интересы РФ находятся в Азии. Также он выразил мнение, что кризис в России из-за событий вокруг Украины может продлиться три года. Дерипаска добавил, что Россия найдет выход из кризиса благодаря накопленному опыту.

