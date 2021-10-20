ФБР завершило обыски в доме Дерипаски в Вашингтоне – СМИ

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Сотрудники Федерального бюро расследований США завершили многочасовые обыски в доме в Вашингтоне, который, предположительно принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, в 3:40 мск агенты ФБР начали покидать здание, вынося коробки и чемоданы с неизвестным содержимым. Отвечать на вопрос о том, что находится внутри них, оперативники отказались, погрузили их в машины и уехали.

Накануне стало известно, что ФБР проводит обыски в доме Дерипаски. Позже данную информацию подтвердил представитель бизнесмена: по его словам, обыски проходили в домах в Вашингтоне и Нью-Йорке, принадлежащих родственникам Дерипаски.

Американские власти внесли предпринимателя в так называемый кремлевский список. Санкции против него и еще 7 бизнесменов и 17 должностных лиц были как личными, так и связанными с их профессиональной деятельностью.

В 2019 году Вашингтон снял санкции с подконтрольных ему компаний "Русал", En+ Group и "Евросибэнерго". Тем не менее личные санкции против Дерипаски остались в силе.

В марте 2019 года бизнесмен подал в суд на американское министерство финансов. По мнению предпринимателя, из-за действий властей США он лишился 7,5 миллиарда долларов. Себя он охарактеризовал как жертву внутриполитической борьбы в Вашингтоне.

