Представитель Дерипаски подтвердил обыски в домах его родственников

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Представитель бизнесмена Олега Дерипаски подтвердил обыски в домах его родственников в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом РИА Новости заявил его представитель.

"Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями", – сказал он.

Представитель добавил, что сам Дерипаска собственником недвижимости не является.

Ранее стало известно, что ФБР проводит обыски в доме Дерипаски. Об этом сообщила журналист телеканала NBC News Лаура Стрикер. Позже в ФБР подтвердили, что проводят правоохранительную деятельность в особняке в Вашингтоне, однако не уточнили, кому он принадлежит.

Американские власти внесли Олега Дерипаску в так называемый кремлевский список. Санкции против него и еще 7 бизнесменов и 17 должностных лиц были как личными, так и связанными с их профессиональной деятельностью.

В январе 2019 Вашингтон снял санкции с компаний "Русал", En+ Group и "Евросибэнерго". Тем не менее личные санкции против Дерипаски остались в силе.

В марте 2019 года бизнесмен подал в суд на американское министерство финансов. По мнению предпринимателя, из-за действий властей США он лишился 7,5 миллиарда долларов. Себя он охарактеризовал как жертву внутриполитической борьбы в Вашингтоне.