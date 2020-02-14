Дерипаска отреагировал на обвинения в отмывании денег

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Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал публикацию издания Financial Times о том, что он замешан в отмывании денежных средств. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам предпринимателя, информация не соответствует действительности.

"Это просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства – их отклонил бы любой суд в мире", – заявил Дерипаска.

Он раскритиковал аргументацию FT и отметил, что письмо OFAC (Управления министерства финансов США по контролю за иностранными активами), на которое ссылаются журналисты, состоит из необоснованных обвинений.

"Дело против меня – это нарушение прав человека и попытка использовать юридическую систему США в политических целях", – подытожил бизнесмен.

Власти США внесли Олега Дерипаску в так называемый кремлевский список. Санкции против него и еще 7 бизнесменов и 17 должностных лиц были как личными, так и связанными с их профессиональной деятельностью.

Впоследствии Вашингтон снял санкции с компаний "Русал", En+ Group и "Евросибэнерго". Тем не менее личные санкции против Дерипаски остались в силе.

В марте 2019 года бизнесмен подал в суд на американское министерство финансов. По мнению предпринимателя, из-за действий властей США он лишился 7,5 миллиарда долларов. Себя мужчина характеризует как жертву внутриполитической борьбы в Вашингтоне.

