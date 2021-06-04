Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена

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Миллиардер Олег Дерипаска рассказал, что в РФ настали хорошие времена. Такое мнение он выразил на ПМЭФ, сообщает РИА Новости.

По его словам, в скором времени бизнесмены смогут помочь жителям России. Так, благодаря главе государства в стране сложились "достаточно предсказуемые условия" для инвестиций.

Кроме того, Дерипаска ожидает увеличения вложений иностранного капитала в экономику РФ к осени.

"Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю мы сможем удивить и помочь российскому населению", – уточнил он.

Помимо этого, миллиардер добавил, что необходимо продемонстрировать развитие внутри страны и удивить мир, как это сделали "когда-то Япония, Китай, Катар, Корея".

Ранее Дерипаска удалил из своего телеграм-канала публикацию, в которой раскритиковал Росстат за "жонглирование цифрами" о количестве бедных в России.

При этом бизнесмен опубликовал новую запись, в которой рассказал о поддержке малого бизнеса и населения России в период пандемии, а также отметил внимание президента к проблемам малообеспеченных жителей страны и пенсионеров.