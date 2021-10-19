ФБР проводит обыски в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски – СМИ

18:53
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
ФБР проводит обыски в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщила журналист телеканала NBC News Лаура Стрикер в Twitter.
Она подчеркнула, что получила соответствующую информацию от сотрудников правоохранительных органов.
Позднее в ФБР подтвердили, что проводят правоохранительную деятельность в особняки в Вашингтоне, однако не уточнили, кому он принадлежит.
Минфин США 6 апреля 2018 года ввел рестрикции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний. В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля над предприятиями. Его доля в холдинге En+ снизилась с 70 до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.
Ранее Олег Дерипаска объявил, что в России сформировались предсказуемые условия для инвестиций. Он также спрогнозировал рост вложений иностранного капитала в экономику РФ.
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