Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что особняк уже давно необитаем

Фото: twitter.com/strickdc

Житель фешенебельного дома в районе Массачусетс-авеню в Вашингтоне, где прошли обыски ФБР, рассказал, что уже давно не видел обитателей особняка, который якобы принадлежит родственникам российского миллиардера Олега Дерипаски.

"Я здесь давно никого не видел. <...> Я бывал в этом доме еще при прежних владельцах – годы назад", – приводит слова мужчины РИА Новости.

По его словам, в прошлом этот дом находился в собственности министра торговли в администрации экс-президента США Барака Обамы Пенни Прицкер.

Ранее стало известно, что ФБР проводит обыски в одном из домов, якобы связанных с Дерипаской и его семьей. Об этом сообщила журналист телеканала NBC News Лаура Стрикер.

Позднее в ФБР подтвердили, что проводят правоохранительную деятельность в особняке в Вашингтоне, однако не уточнили, кому он принадлежит. Спустя несколько часов полтора десятка сотрудников американского ведомства покинули особняк, при этом вынесли оттуда многочисленные коробки и чемоданы.