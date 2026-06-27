Собянин: сбиты еще два беспилотника на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Атака вражеских дронов на столицу началась в субботу, 27 июня. В настоящее время на подлете к столице нейтрализованы 16 БПЛА.

В связи с этим аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.