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27 июня, 17:07

Мэр Москвы

Собянин поддержал проведение премии в области будущих технологий "Вызов"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Сергей Собянин поддержал проведение ежегодной национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Премия была учреждена в 2023 году фондом развития научно-культурных связей "Вызов" совместно с Газпромбанком. Ее присуждают за наукоемкие разработки и исследования в области физики, математики, химии, материаловедения, наук о жизни, компьютерных и других наук", – говорится в сообщении.

Претендовать на награду могут ученые, инженеры и изобретатели, чьи разработки обладают значительным потенциалом для изменения жизни людей к лучшему и имеют горизонт практического внедрения до 10 лет.

В 2026 году премию будут присуждать в пяти номинациях, куда войдут "Инженерное решение", "Прорыв", "Ученый года", "Перспектива" и "Открытие". Лауреаты получат вознаграждение в размере 13 миллионов рублей в каждой номинации.

Торжественная церемония награждения пройдет в декабре. Подача заявок завершилась 25 мая. Московский ученые и разработчики подали на премию 386 заявок. Всего же было получено 1 438 заявок.

Ранее в столице начался прием заявок на 10-й поток акселерационной программы "Академия инноваторов". Поучаствовать приглашают авторов технологических стартапов старше 14 лет. Проект был перезапущен в 2023 году. В его рамках предприниматели развивают свои идеи под руководством экспертов, презентуют собственные решения потенциальным заказчикам и находят деловых партнеров.

"Академия инноваторов" объединила более 40 тыс предпринимателей в этом году

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