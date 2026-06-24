Сергунина рассказала о юбилейном сезоне проекта "Академия инноваторов"

Фото: пресс-служба ДПиИР

В столице начался прием заявок на 10-й поток акселерационной программы "Академия инноваторов". Поучаствовать приглашают авторов технологических стартапов старше 14 лет, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Проект был перезапущен в 2023 году. В его рамках предприниматели развивают свои идеи под руководством экспертов, презентуют собственные решения потенциальным заказчикам и находят деловых партнеров.

"За три года объем привлеченных выпускниками инвестиций и грантов превысил 1,2 миллиарда рублей. Разработчики провели больше 230 пилотных тестирований на городских и бизнес-площадках", – рассказала Сергунина.

По ее словам, суммарный оборот резидентов по итогам 2025 года достиг 3,7 миллиарда рублей. К цифровой экосистеме столичной "Академии инноваторов" уже присоединились более 45 тысяч участников из 385 городов России, а также из 56 других государств.

Для пользователей на онлайн-платформе собраны инструменты для открытия, развития и масштабирования технологических стартапов. Среди них – обучающие курсы, раздел со стажировками, карта с запросами крупных компаний на создание новых проектов.

Свыше 60% зарегистрировавшихся – молодежь. Это студенты старших курсов или выпускники ведущих вузов страны. В число самых популярных направлений работы участников программы входят информационные технологии, образование, медицина, промышленность.

Подать заявку на 10-й поток акселерационной программы "Академия инноваторов" можно до 14 сентября на сайте проекта. Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

Ранее стало известно, что инновационные компании Москвы создают и развивают новаторские проекты в области сельского хозяйства. Одним из ключевых направлений стали агротехнологии. Свои разработки в этой сфере создают выпускники "Академии инноваторов" и финалисты премии мэра "Новатор Москвы".

Например, в рамках восьмого потока Академии развивается проект компании "Химтехгенезис". Он реализует технологию двойного действия: очистку сточных вод агропредприятий и производство ценного удобрения. Решение позволяет очищать воду от ионов аммония и фосфора, а полученный продукт становится струвитом.

