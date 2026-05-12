Собянин рассказал о разработках московских компаний в сфере радиоэлектроники

Столичная радиоэлектроника давно переросла формат простых радиоприемников. Сегодня это фундамент для беспроводной связи, навигации, интернета и систем безопасности целых городов. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Серьезный рывок в этом направлении, по словам мэра, делают участники Московского инновационного кластера (МИК) и резиденты кластера "Ломоносов" ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы".

Один из первых резидентов кластера "Ломоносов" – "Микроволновая электроника" – выпускает измерительное и связное оборудование. Их векторные генераторы и антенные системы востребованы от телетрансляций до управления беспилотными доставщиками. Это именно те технологии, что держат связь в тоннелях метро и координируют экстренные службы.

Другой представитель сферы, "ИнноЦентр ВАО", решил проблему скорости. Специалисты создали платформу-конструктор из готовых СВЧ-микросхем, позволяющую собирать сложные радиоэлектронные устройства в 5–10 раз быстрее. Разработка ушла в вузы, благодаря чему студенты осваивают на ней реальное промышленное производство.

Вопросом развития сверхскоростей занимается "Т8 НТЦ". Их DWDM-системы упаковывают интернет, голос и видео в один кабель, работая на гигантской магистрали от Петербурга до Улан-Удэ. В активе компании – более 100 тысяч километров сетей по всей стране и бесперебойная трансляция матчей Евро-2020, проходивших в 2021 году в Петербурге.

Усилением надежности производства занимается "ПиЭлСи Технолоджи", чьи 200 видов продукции страхуют энергосистему от сбоев. Их устройства для высокоскоростной передачи данных внедрены на электрических подстанциях по всей России, а системы дистанционного сбора показаний позволяют энергетикам централизованно контролировать потребление ресурсов.

Еще один резидент – "ОптоМониторинг". Компания разработала системы, которые одновременно измеряют температуру, давление, вибрацию и даже смещение грунта. Это незаменимо как на нефтегазовых скважинах, так и на обычных железных дорогах, где нужно следить за безопасностью магистральных линий передачи данных.

