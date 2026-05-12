Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 09:24

Мэр Москвы

Собянин рассказал о разработках московских компаний в сфере радиоэлектроники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичная радиоэлектроника давно переросла формат простых радиоприемников. Сегодня это фундамент для беспроводной связи, навигации, интернета и систем безопасности целых городов. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Серьезный рывок в этом направлении, по словам мэра, делают участники Московского инновационного кластера (МИК) и резиденты кластера "Ломоносов" ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы".

Один из первых резидентов кластера "Ломоносов" – "Микроволновая электроника" – выпускает измерительное и связное оборудование. Их векторные генераторы и антенные системы востребованы от телетрансляций до управления беспилотными доставщиками. Это именно те технологии, что держат связь в тоннелях метро и координируют экстренные службы.

Другой представитель сферы, "ИнноЦентр ВАО", решил проблему скорости. Специалисты создали платформу-конструктор из готовых СВЧ-микросхем, позволяющую собирать сложные радиоэлектронные устройства в 5–10 раз быстрее. Разработка ушла в вузы, благодаря чему студенты осваивают на ней реальное промышленное производство.

Вопросом развития сверхскоростей занимается "Т8 НТЦ". Их DWDM-системы упаковывают интернет, голос и видео в один кабель, работая на гигантской магистрали от Петербурга до Улан-Удэ. В активе компании – более 100 тысяч километров сетей по всей стране и бесперебойная трансляция матчей Евро-2020, проходивших в 2021 году в Петербурге.

Усилением надежности производства занимается "ПиЭлСи Технолоджи", чьи 200 видов продукции страхуют энергосистему от сбоев. Их устройства для высокоскоростной передачи данных внедрены на электрических подстанциях по всей России, а системы дистанционного сбора показаний позволяют энергетикам централизованно контролировать потребление ресурсов.

Еще один резидент – "ОптоМониторинг". Компания разработала системы, которые одновременно измеряют температуру, давление, вибрацию и даже смещение грунта. Это незаменимо как на нефтегазовых скважинах, так и на обычных железных дорогах, где нужно следить за безопасностью магистральных линий передачи данных.

Ранее Собянин рассказал о планах создания инновационного IТ-колледжа на западе Москвы. Он появится в районе Филевский Парк и примет 8 тысяч студентов, которые станут специалистами по ключевым направлениям отрасли. При этом в обучении будут участвовать компании-партнеры, лидеры российской IТ-сферы.

Собянин: московские разработчики вносят особый вклад в развитие радиоэлектроники

Читайте также


мэр Москвытехнологиигород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика