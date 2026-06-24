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Франция и Великобритания отправляли своих представителей на переговоры в Россию, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Министр обратил внимание на недовольство Парижа тем фактом, что с российской стороны были контакты с аппаратом председателя Евросовета Антониу Кошты. Президент Франции Эммануэль Макрон тогда заявлял, что действия Кошты неприемлемы.

"Лицемерие. Потому что и сам президент Макрон направлял гонцов, и их принимали. Равно как, уж давайте честно скажу, были гонцы и из Лондона", – цитирует главу МИД ТАСС.

Ранее Лавров заявлял, что переговоры с российской стороной для Европы являются обманной тактикой и дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада в направлении границ России.

В это же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позитивно оценивал дискуссии в Европе о переговорах с Москвой. Но, по его словам, для начала подобных контактов нужна уверенность в желании Европы вести диалог.

