Мероприятия в честь Дня молодежи пройдут в Москве 27 и 28 июня

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Фестивали и мероприятия в честь Дня молодежи пройдут в Москве в субботу и воскресенье, 27 и 28 июня. В 2026-м году праздник посвящен Году единства народов России, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Программа мероприятия позволит молодым людям не только найти занятие по душе, но и почувствовать себя частью большой общей истории, где переплетаются карьера, спорт, искусство и взаимопомощь. События подойдут жителям разных возрастов", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Модный показ и народные промыслы

Центральной площадкой праздника станет парк "Ходынское поле". Для гостей подготовили мероприятия, которые познакомят их с обычаями разных регионов. Для участия нужно зарегистрироваться на портале "Молодежь Москвы".

27 и 28 июня с 12:00 до 20:00 там будут работать площадки, названные по направлениям проекта "Молодежь Москвы".

К примеру, в зоне "Карьера" можно будет пройти профориентационный тест, изучить список летних подработок и получить консультацию специалиста по трудоустройству. На площадке "Развитие" гостей ждут мастер‑классы по чеканке монет, гончарному делу, работе с берестой и вышивке, а также интеллектуальная игра и занятия "Каргопольская игрушка" и "Марийская вышивка".

В пространстве "Креатив и дружба" посетители смогут разучить народные танцы и поиграть на традиционных инструментах народов России, а также порисовать на холстах. На площадке "Мосволонтер" проведут мастер‑классы по созданию чукотского амулета "Пеликен – хозяин тундры", оберегов разных народов, росписи деревянных лошадок и матрешек. А в зоне "Город неравнодушных" предложат сделать брошь, декорировать рамку или диско‑шар.

В зоне "Спорт" можно будет проверить силы в дисциплинах ГТО, присоединиться к велотренировкам и занятиям йогой, поучаствовать в утренних зарядках и танцевальных флешмобах.

Также в парке пройдут модный показ и гастрофестиваль с блюдами разных народов России, а еще будут организованы фотозоны. Кроме того, в рамках Дня молодежи запланированы встречи с ветеранами боевых действий и участниками спецоперации. Они поделятся своими историями и ответят на вопросы гостей.

На главной сцене парка "Ходынское поле" во второй половине дня 27 июня стартует концертная программа. Там выступят творческие коллективы проекта "Молодежь Москвы", а завершат вечер группа Uma2rman и акустический концерт молодых артистов. 28 июня там же зрители увидят финал конкурса "Студвесна. Голос" и выступление группы "Сироткин".

Спорт

27 июня любителей спорта ждет фестиваль "Энергия" в зоне отдыха "Тропарево" – его организует молодежный парламент Москвы. Начало запланировано на 12:00 на волейбольной площадке рядом с домом 12 на улице Академика Виноградова.

Центральным событием станет товарищеский матч по пляжному волейболу между сборными районных молодежных палат и командами жителей столицы. Также гости смогут сыграть в настольный теннис, посоревноваться в чеканке футбольного мяча, попробовать себя в зумбе и принять участие в открытой тренировке по самообороне.

Для желающих отдохнуть от спорта предусмотрены творческие мастер‑классы: роспись шоперов, деревянных магнитов и брелоков, плетение браслетов в цветах триколора. Вход на фестиваль свободный.

Мастер-классы и экскурсии

27 июня в Государственном Дарвиновском музее по адресу улица Вавилова, дом 57, в 12:00 откроется арт‑лаборатория "Синтез искусств на крыше". Дети и взрослые вместе со студентами‑дизайнерами будут создавать предметы искусства из подручных материалов. Вход – по билету в музей.

Также в Государственном музее В. В. Маяковского (площадка "Квартира в Студенецком переулке", Студенецкий переулок, дом 6) в 16:00 пройдет экскурсия "Конструктивистская квартира Маяковских". Гости познакомятся с жилой архитектурой эпохи конструктивизма и узнают о жизни поэта. Для посещения потребуется билет.

ВДНХ

В Музее кино (павильон № 36) 27 июня представят программу "Смелые выходные". В 15:00 актер и каскадер Олег Поддубный проведет экскурсию по выставке "Ремесло отважных, или Смелые люди", посвященной профессии каскадера. Затем состоится творческая встреча с ним. Для посещения нужно купить билет. По нему можно побывать и на других мероприятиях музея.

Кроме того, в Музее кино можно поучаствовать в мастер‑классе по созданию мультфильмов в нейросети и посмотреть фильмы с яркими трюковыми сценами.

На "Робостанции" (павильон № 2) юных посетителей ждут инженерные активности. С 13:00 до 15:00 пройдет мастер‑класс "Мосты мира", где ребята соберут модели мостов и познакомятся с законами физики. В это же время стартует лекция "Словарь зумера" – о молодежном сленге и его роли в языке. В 13:30 запланирована встреча с экспертом из ведущего технологического вуза – он расскажет о возможностях карьерного развития в инженерной сфере. Вход – по билетам на "Робостанцию".

Ознакомиться с полной программой мероприятий ко Дню молодежи можно по ссылке, а узнать о других интересных событиях столицы – в сервисе "Мосбилет".

В последнюю неделю первого летнего месяца москвичи и гости столицы также могут посетить серию культурных мероприятий. Например, в малом амфитеатре и пространстве под стеклянной корой "Зарядья" пройдет проект "Кинолето в "Зарядье". 26-го числа там покажут фильм "Белое солнце пустыни".