В рамках "Лета в Москве" горожан до конца июня ждет большая культурная программа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В последнюю неделю первого летнего месяца в рамках проекта "Лето в Москве" в столице пройдет серия культурных мероприятий. С 24 по 30 июня москвичи и гости города смогут посетить выступления звезд эстрады, дворянские игры, мастер-классы и многое другое, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, кинопарк "Москино", подведомственный департаменту культуры, 27 и 28 июня приглашает на фестиваль "Солома". Гостей ждут выступления Zivert, Антохи МС, Маши Фэй, групп IOWA и Uma2rman, постановочные съемки по сценариям известных фильмов, мастер-классы, диджитал-аттракционы и экскурсии по натурным площадкам. Среди них – "Соборная площадь", "Ковбойский городок" и "Русский средневековый город". Во время фестиваля будет работать фудкорт, вход по билетам.

В малом амфитеатре и пространстве под стеклянной корой "Зарядья" пройдет проект "Кинолето в "Зарядье". 26 июня ко дню рождения режиссера Владимира Мотыля там покажут фильм "Белое солнце пустыни". А 27 и 28 июня ко Дню молодежи представят еще две картины: "Чудак из пятого "Б" (1972) и "Вам и не снилось…" (1980). Вход бесплатный, без регистрации.

С 24 по 30 июня в будни с 12:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни с 11:00 до 21:00 будут работать 30 фестивальных площадок проекта "Московские сезоны".

На площади Революции пройдут соревнования ретрогеймеров по Pac-Man, Mortal Kombat – 3 и International Superstar Soccer. Лучшие игроки недели выйдут в финал и получат призы: кастомные контроллеры, брендированные футболки и пиксельные сувениры. В конце сезона пройдут большие турниры, а победителям вручат специальные ретроконсоли в стиле проекта "Лето в Москве". Вход свободный.

30 июня в 17:00 в крытом павильоне винтажного маркета состоится бесплатная лекция "Европейский хрусталь XIX–XX веков". Гостям расскажут о европейском хрустале и его месте в культуре сервировки и декоративно-прикладного искусства. Регистрироваться не нужно, однако количество мест ограничено.

На Вешняковской улице 27 июня в 12:00, 12:45 и 13:30 пройдут мастер-классы киностудии "Союзмультфильм" по созданию мультфильма. Предварительная регистрация не требуется.

В Зеленограде и Куркине 27 июня в "Домике летних поделок" запланированы бесплатные мастер-классы для всей семьи. Участники высадят рассаду, создадут сувениры и воплотят образы для домашнего спектакля. Регистрироваться не нужно.

В парке "Останкино" 27 и 28 июня организуют бесплатный "Шереметев-фест", приуроченный к дате рождения основателя усадьбы графа Николая Шереметева. Тема этого года – "Великолепная эпоха". В программе – музыка эпохи романтизма, театральные показы, лекции, мастер-классы и интерактивный квест.

28 июня у арки главного входа ВДНХ свободный вход на церемониал Кремлевской школы верховой езды. Всадники в исторических образах продемонстрируют элементы российских конных ритуалов.

В рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" в ландшафтном парке "Митино" и усадьбе Люблино 27 и 28 июня пройдут мастер-классы. Гостей научат создавать мозаику "Парковый пейзаж", старинные открытки, арт-планеры и закладки для книг.

Там же с 12:00 до 19:00 будут работать павильоны "Усадебные гостиные", где можно будет услышать произведения Александра Пушкина и Михаила Лермонтова в исполнении актеров. Также в парке "Митино" и усадьбе Люблино пройдут исторические игры – крокет, серсо, бирюльки, лапта и городки. А с 18:00 до 19:00 посетителей ждут лекции о кинематографе, художественных приемах и языке кино.

27 июня с 14:00 до 18:30 в рамках фестивалей "Московское чаепитие" и "Театральный бульвар" покажут музыкальное представление "Московская чайная сказка", а на Болотной площади с 16:00 до 21:00 пройдет "Чайный рейв" – дегустация чая, интерактивные игры, викторины и диджей-сеты.

Кроме того, в Измайловском парке 24–26 июня с 12:00 до 21:00 можно будет сразиться в настольные игры, попробовать напитки и десерты. Регистрироваться не нужно.

Также в разных округах столицы расположены флагманские площадки программы "Мой район". Перед Дворцом культуры "Московский" 24 июня с 17:00 до 19:00 организуют мастер-класс "Тренд из глубины веков: роспись балалайки".

Там же 28 июня с 15:00 до 16:00 пройдет театрализованное представление "Путешествие к сердцу океана: тайны подводного царства". Также в программе – игры, музыкальные задания, турнир художников, шоу мыльных пузырей и танцевальный флешмоб.

На Лукинской улице 24 июня с 17:00 до 18:00 пройдут мастер-классы – роспись шоперов, рисование и вязание. А с 19:00 до 20:00 – викторина "Марафон знаний".

На той же локации 25 июня с 17:00 до 18:00 можно будет сделать письмо-треугольник для участников спецоперации. В 18:00 начнется фестиваль подростковых музыкальных коллективов "Луч", посвященный Дню молодежи.

В Зеленограде 24 июня с 17:00 до 19:00 пройдет квест "Звездный маршрут", а 25 июня с 19:00 до 20:00 состоится квиз "Подводные тайны". 27 июня с 12:00 до 14:00 малыши могут посетить мастер-класс "Пальчиковый театр "Колобок", а с 14:00 до 16:00 там же пройдет турнир по настольным играм "Королевство стратегий".

27 июня в 12:00 в парке "Сосенки" откроется ярмарка добра в поддержку участников СВО, в 14:00 начнется концерт рок-группы "Побережье". В программе ярмарки – мастер-классы по плетению маскировочных сетей и костюмов, изготовление сухих армейских душей и сборка-разборка автомата Калашникова.

В этот же день москвичей и гостей столицы приглашают на парковую симфонию в парке "Покровский берег". С 19:30 до 20:30 там состоится концерт симфонической музыки под открытым небом.

27 июня с 18:00 до 20:00 в Перовском парке пройдет концерт "Мечта. Гордость. Единство" музыкальной школы "Мариоль". А в парке 70-летия Победы в тот же день в 17:00 состоится мастер-класс по актерскому мастерству, который проведет руководитель студии "Эврика" Георгий Третьяков.

На мастер-классе, который пройдет 27 июня в 12:00 на Южнобутовской улице, можно будет узнать, как готовят кофе в Эфиопии, Турции, Италии, Японии и других странах.

На этой же локации в 14:00 состоится мастер-класс "Как рубаха в поле родилась: путь ткани от семечка до прялки", где расскажут о процессе изготовления одежды в древности.

28-го числа в 18:00 на Южнобутовской улице покажут театрализованное представление "Китайское национальное шоу". Гости увидят китайскую народную сказку о карпе.

Кроме того, 27 и 28 июня в парке "Ходынское поле" пройдет фестиваль "День молодежи". Гостей ждут мастер-классы, игры, спортивные тренировки и лекции. Вечером состоятся концерты с участием известных артистов. Необходима предварительная регистрация.

29 июня с 18:00 до 19:30 в студии "1839" проведут мастер-класс для фотографов по ведению страниц в соцсетях. Вход свободный. А 30-го числа в 18:00 в арт-павильоне "Коробка конфет" желающих приглашают в разговорный клуб "За чашкой чая". Необходима регистрация.

Возле станции метро "Алма-Атинская" 24 июня пройдет "Стритбаскет-тур". Гости познакомятся с баскетболом 3×3, а также смогут принять участие в конкурсах, вход свободный.

На Ленинградском проспекте 26 июня с 17:00 до 18:00 пройдет квест "Андерсон", где юные участники смогут попробовать себя в роли повара, кондитера и официанта. Также для детей подготовили шоу-программу в Театральном проезде – она состоится 27-го числа с 15:00 до 18:00. Ребята отправятся в мини-приключение "Мир растений и цветов".

Вместе с тем в "Домиках добра" проекта "Москва помогает" принимают подарки для участников СВО, детей из новых регионов и животных из приютов. Передать можно мужские подарочные наборы, средства личной гигиены, сладости и канцелярию. Волонтеры помогут подписать открытки с пожеланиями. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что аудитория юбилейного сезона Московского джазового фестиваля превысила 330 тысяч человек. В 2026 году уличные площадки для проведения мероприятий включали ВДНХ, парк "Зарядье", Гоголевский бульвар и сцену проекта "Театральный бульвар" на Пушкинской набережной.