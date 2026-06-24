Бизнес подготовил мастер-классы, концерты и игры для гостей "Лета в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москвичей ждут увлекательные мастер-классы и лекции от предпринимателей в рамках сезонного проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, 25 июня в 17:00 на флагманской площадке "Мой район" на улице Маршала Катукова Дворец спорта "Янтарь" приглашает всех желающих на мастер-класс по хоккею. Профессиональные тренеры научат участников владеть клюшкой, передавать шайбу и взаимодействовать с другими членами команды. Площадка предоставит весь необходимый инвентарь.

А окружная площадка "Мой район" возле Московского государственного академического театра танца "Гжель" в этот же день приглашает на мастер-класс от врачей-кардиологов. Они расскажут, о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний. Гости научатся правильно измерять давление, получат специальные дневники для его отлеживания и примут участие в игре для всей семьи "Собери полезный греческий салат".

Также 25 числа в 15:00 мастер-класс пройдет в арт-павильоне "Летний маркет" проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади. Участники смастерят браслеты, используя бисер, перламутр, ракушки, кораллы и самые разные бусины. Автором занятия стал бренд "Лофелиа пертуса".

В 19:00 там же можно посетить мастер-класс от бренда Tatyana Kokoreva по стилизации украшений. Посетители должны будут принести свои украшения, чтобы научиться сочетать их со своими образами. Присутствовать на мероприятии могут не более 15 человек одновременно.

26 июня в 13:00 в арт-павильоне "Летний маркет" пройдет мастер-класс по акварельной живописи. Участникам расскажут о красках и предложат создать свою картину. Проведет занятие московский бренд "Сундучок царевны".

В 15:00 там состоится еще один мастер-класс по созданию акварельного рисунка. Гости напишут картины, где изобразят цветки яблони. Белую краску им заменит бумага. Оба занятия можно посетить бесплатно и без предварительной регистрации.

С 17:00 до 19:00 там же творческое занятие проведет бренд Juliilab, который предложит посетителям создать обвес на сумку из авторских элементов. Изделие можно будет унести домой. В мастер-классе смогут участвовать максимум 15 человек одновременно.

27 июня в 13:00 в арт-павильоне "Летний маркет" также пройдет интересный мастер-класс, на котором участникам предложат расписать фарфоровые фигурки в фиде самовара.

А с 17:00 до 20:00 там будут находиться визажисты Climtcosmetics, которые сделают всем желающим быстрый макияж за 10–20 минут. Они расскажут гостям все о косметике.

С 15:00 до 17:00 27 числа в торговом центре Сolumbus пройдет урок по карате-кекусинкай. Участники узнают все о приемах и сами попробуют выполнить некоторые элементы. Сеансы будут проходить каждые полчаса. Необходимо предварительно зарегистрироваться.

28 июня в 12:00 в парке "Сосенки" хореограф Мила Джой научит всех желающих кей-поп танцам. Участвовать смогут как новички, так и профессионалы.

В арт-павильоне "Летний маркет" в этот день с 14:00 до 16:00 проведут мастер-класс по росписи гипсового саше. Гости сами выберут цвета и научатся технике. Занятие подготовил бренд Rokky Home.

В 15:00 там же посетители смогут создать небольшие картины в технике алмазной мозаики и взять их домой. Одновременно могут принять участие максимум 12 человек.

30 июня в 13:00 в арт-павильоне "Летний маркет" бренд "Символ Цандер" поможет гостям создать ресурсный браслет. Гости смогут использовать жемчуг, камни, керамические элементы.

С 20:00 до 20:30 на Мясницкой улице гостей научат играть на варгане и расскажут о том, как применять его для медитаций. Инструмент предоставят, также можно взять свой.

1 июля на площадке "Мой район" на улице Свободы визажист Галина Данкова расскажет все о подборе косметики и ошибках, которые многие допускают.

5 июля с 12:00 до 16:00 на улице Лавочкина юные горожане приглашаются на урок на английском языке. Они будут лепить фигурки из пластилина и учить новые слова.

Кроме того, в "Летнем маркете" на Болотной площади 27 июня в 15:30, а также 30 июня в 18:00 пройдут встречи, посвященные эфирным маслам. Участникам расскажут, как они влияют на самочувствие и как подобрать подходящее масло для себя.

На флагманской площадке "Мой район" на улице Цюрупы в 11:00 откроется патриотическая эстафета "Москва – Новороссийск", посвященная Году единства народов России и 330-летию Военно-морского флота России. Там же пройдет концерт и будет фотозона.

В этот же день в 12:00 на Новорязанской улице стартует Международный гастрономический фестиваль "Вкус Москвы". Там гостей ждут мастер-классы, гастромаркет и кинопаркинг на улице.

С 18:30 до 20:00 возле Дворца культуры "Московский" пройдет концерт ко Дню молодежи. В нем примут участие в том числе певица Любятинка и музыкальная группа "Корни".

27 и 28 июня с 12:15 до 20:00 в парке "Ходынское поле" пройдет фестиваль "День молодежи". Там будет открыта площадка Сбера, а сервис "Самокат" угостит всех мороженым.

Там же 27 и 28 июня с 12:00 до 20:00 фитнес-клуб Spirit. Fitness проведет занятия по йоге, велотренировки и подарит участникам подарки. Также гостей ждет интенсивная разминка. Для участия нужно зарегистрироваться.

На Тверской площади в эти дни с 14:00 до 21:00 пройдут тренировки по танцам и аэробике, творческие мастер-классы и концерты. Мероприятия подготовили Сбер и проект "Молодежь Москвы".

4 и 5 июля в саду имени Н. Э. Баумана можно будет посетить благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Его партнером выступит магазин "Четыре лапы". Сеть организует выставку для пристройства животных и будет дарить хозяевам подарки. Там же можно будет принять участие в лотерее, получить совместный с питомцем портрет и консультацию ветеринара.

Ранее в рамках проекта "Лето в Москве" на центральной аллее парка "Ходынское поле" открылась фотовыставка. Увидеть фотографии можно до 30 июня. На них изображены молодые люди во время занятий спортом и участия в столичных мероприятиях.