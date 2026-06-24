Терапевт Чечулина: пить воду после кофе необязательно

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Пить воду после кофе необязательно. Единственным случаем, когда это будет полезно, является облегчение изжоги, сообщила RT врач-терапевт Станислава Чечулина.

"Стоит отметить, что распространенное мнение, будто кофе вызывает обезвоживание, ошибочно. Кофеин действительно обладает слабым мочегонным эффектом, но он проявляется лишь при употреблении больших доз – свыше 400 миллиграммов в день, более 5 чашек – или у тех, кто редко пьет кофе", – отметила она.

По словам специалиста, при регулярном и умеренном употреблении кофе организм будет адаптироваться к веществу и его диуретический эффект почти исчезнет.

Ранее врач-эндокринолог Анна Одерий предупредила, что привычка пить холодный кофе может привести к набору веса. По ее словам, кофейные коктейли со льдом часто содержат много сахара, что способствует избытку калорий.

Она рекомендовала выбирать напитки без сиропов и сладких добавок, контролировать их объем, не заменять воду кофе, а также учитывать общее количество кофеина за день и избегать употребления таких напитков поздно вечером.