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24 июня, 15:12

Экономика

Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель впервые с 27 февраля

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с 27 февраля. Это следует с данных торгов.

По информации на 14:46 по московскому времени, цена нефти снижалась на 2,36%, до 74,99 доллара за баррель. При этом стоимость фьючерса на WTI падала на 2,49% и составляла 71,39 доллара.

Вместе с тем утром цена нефти Brent спускалась почти на 1,5% и составляла 75,94 доллара за баррель. Кроме того, снижалась и стоимость фьючерса нефти WTI. Она составляла 72,33 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что семь стран ОПЕК+, в том числе Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман, договорились увеличить совокупную добычу нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки.

Решение было принято в рамках политики поэтапного смягчения добровольных ограничений, действующих с апреля 2023 года. России разрешили нарастить добычу на 62 тысячи баррелей в сутки – до 9,824 миллиона.

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