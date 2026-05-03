03 мая, 17:24

Экономика

Бюджет РФ из-за подорожания нефти получит дополнительные 200 млрд рублей

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Российский бюджет дополнительно получит порядка 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с "Вестями".

"Мы их ждем. Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца – одинаковые", – отметил Силуанов.

Таким образом, оба показателя должны практически уравновесить друг друга, резюмировал глава Минфина.

Ранее Силуанов отмечал, что бюджет России должен иметь запас прочности на случай колебания цен на нефть. Так он ответил на решение выхода ОАЭ из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Если примеру Эмиратов последуют другие государства, то стоимость нефти может пойти вниз, поэтому Москве нужен денежный резерв не менее чем на 3 года, уточнял министр.

