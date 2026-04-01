Дмитриев предрек "экономический коллапс" в ЕС из-за энергокризиса

Энергетический кризис может привести к экономическим проблемам в Европейском союзе уже в 2026 году. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Апрель пробудит многих в ЕС, поскольку энергетический кризис приведет к экономическому коллапсу в конце года", – написал он в соцсети X.

Поводом для комментария стало обсуждение возможных шагов Германии в энергетике, включая строительство 15 новых АЭС и пересмотр санкционной политики в отношении российской нефти. Дмитриев отметил, что это могло бы исправить прежние стратегические ошибки, однако назвал подобные сообщения "первоапрельской иронией".

По его мнению, именно энергетическая политика остается одним из ключевых факторов давления на экономику ЕС.

До этого глава РФПИ заявлял, что для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за ее спорных решений в энергетической сфере наступила "зима". Он отмечал, что политика фон дер Ляйен привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.