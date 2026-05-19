19 мая, 18:04

ЦОДД спрогнозировал снижение трафика на дорогах Москвы на 5–8% летом

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Трафик на столичных дорогах снизится летом на 5–8%. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД), передает Агентство "Москва".

Как правило, трафик в городе всегда снижается в конце мая – начале июня, отметили в ЦОДД. Он уже уменьшился примерно на 1% после майских праздников – с 2,69 до 2,66 миллиона автомобилей на дорогах в сутки. После этого роста числа машин зафиксировано не было.

На данный момент на городские дороги каждый будний день выезжают порядка 2,66 миллиона автомобилей. Летом число транспортных средств на улицах столицы снизится до 2,45–2,53 миллиона машин в сутки.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что власти Москвы принимают активные меры для решения транспортного вопроса. По словам градоначальника, с 2010 года число автомобилей в регионе увеличилось на 3 миллиона, превысив 9 миллионов.

При этом в мегаполисе стало в 5 раз меньше дней, во время которых фиксировалось интенсивное дорожное движение выше 8 баллов.

