Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 17:21

Происшествия

Суд избрал запрет определенных действий мужчине, севшему на трон в "Эрмитаже"

Фото: depositphotos/andreyuu

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий мужчине, севшему на трон в "Эрмитаже". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ходатайство следствия рассмотрел Дзержинский районный суд. Речь идет об обвиняемом по статье "Хулиганство" Александре Панфилове. Запрет определенных действий будет действовать до 16 июля.

Об инциденте стало известно 17 мая. Посетитель "Эрмитажа" зашел за ограждение и сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале. Сотрудники музея незамедлительно сообщили о произошедшем в Росгвардию.

В результате наряд вневедомственной охраны и представители службы безопасности "Эрмитажа" задержали 45-летнего злоумышленника, который при этом вел себя агрессивно и пытался оказать сопротивление.

Мужчину передали полицейским, а позже в его обуви был найден небольшой нож. В МВД приняли решение направить Панфилова в специальное медучреждение, чтобы обследовать и оказать необходимую помощь.

Генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, комментируя данный инцидент, назвал это актом вооруженного вандализма.

Читайте также


судыпроисшествиякультурарегионы

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика