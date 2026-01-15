Третьяковская галерея опровергла повреждение картины Брюллова

Фото: Москва 24

Третьяковская галерея опровергла сообщения о повреждении картины русского живописца Карла Брюллова.

Информация об этом ранее появилась в соцсетях. Утверждалось, что что посетитель выставки "Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург" споткнулся и упал на портрет старшего брата художника, из-за чего на полотне осталась царапина.

В пресс-службе учреждения подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. На видеозаписи, которая находится в распоряжении галереи, видно, что в момент падения мужчина не касался картины.

Ранее Эрмитаж потребовал взыскать в судебном порядке 847 тысяч рублей с посетителя, который во время посещения музея сел на трон императора Павла I. Инцидент произошел в марте прошлого года.

Несмотря на запрет, мужчина сел на трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века. После замечания смотрительницы он встал на подножную скамью и повредил экспонат.

Сиденье трона деформировано, произошли разрывы ткани бархата на поверхности сиденья и подножной скамьи, на которой также обнаружили трещины. При этом на досудебную претензию мужчина никак не отреагировал.

